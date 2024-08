Prefeitura de Tramandaí promete ir à Justiça para parar obras de saneamento

que pretendem enviar efluentes (esgoto tratado) de Xangri-Lá e Capão da Canoa para o Rio Tramandaí pretende ingressar na Justiça a fim de paralisar as obras que estão em andamento. O município teme o impacto das ações no rio que serve, dentre outras coisas, para o sustento de dezenas de pescadores do município. Contrária às obras da Corsan/Aegea em Xangri-Lá,, a prefeitura de Tramandaí, no Litoral Nortea fim de paralisar as obras que estão em andamento. O município teme o impacto das ações no rio que serve, dentre outras coisas, para o sustento de dezenas de pescadores do município.

A Bacia do Rio Tramandaí abrange 17 municípios, sendo os maiores Osório, Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí. Segundo o Movimento Unificado em Defesa do Litoral Norte Gaúcho (MOVLN), que foi criado para debater problemas na região, os efluentes de esgotos - com 95% dos resíduos tratados - dos dois municípios que serão lançados ao Rio Tramandaí irão gerar uma degradação ambiental, pois o modelo de tratamento que apenas remove parte dos resíduos sólidos, mas não elimina poluentes emergentes, químicos, fármacos, agentes biológicos e patogênicos, fósforo e nitrogênio. A avaliação é de que a medida por causar danos ao meio ambiente, como eventos de eutrofização, proliferação de algas cianofíceas que inviabilizariam a captação de água para abastecimento público.

"Além do impacto ambiental, teremos o impacto econômico no Litoral Norte. Temos uma grande comunidade que realiza a pescaria artesanal, por exemplo. Além disso, as pessoas vão fugir do Litoral Norte por medo de contaminação", comenta secretário do Meio Ambiente de Tramandaí, Fernando Borges, ao avaliar a obra na cidade vizinha. "A gente está alicerçado em duas bases: a judicialização para tentar a paralisação e a mobilização da coletividade, através da população", conta.

O MOVLN programou uma mobilização no sábado (31), às 9h, na ponte entre Imbé Tramandaí contra a obra. Conforme estimativa da Corsan/Aegea, os primeiros efluentes podem começar a chegar ao rio em novembro deste ano. Uma audiência pública foi realizada em meados de agosto para tratar sobre o tema.

O secretário de Meio Ambiente de Tramandaí ainda comenta que uma das alternativas para o saneamento básico do Litoral Norte seria a construção de emissário submarinos, os quais despejariam os efluentes tratados em alto-mar, longe da costa, para evitar a contaminação do sistema lagunar.

Integrante da bacia do rio, a vizinha Imbé tem cerca 400 pescadores que atuam no rio e o utilizam para a sobrevivência, segundo presidente da Associação de Pescadores, Giovani Pereira. "Isso irá acabar com atividade pesqueira. Hoje, já há pessoas que perguntam qual a origem do peixe, com medo de contaminação, imagina quando começar a vir o esgoto", analisa Pereira.

Em nota, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informa que o processo de tratamento do esgoto doméstico é eficiente e compreende seis etapas. Segundo a empresa, o efluente tratado proveniente desse processo tem "total eficiência, atendendo os parâmetros previstos em lei, devolvendo ao meio ambiente uma água límpida, preservando o ecossistema da região". A nota ainda ressalta ainda que a obra segue com o cronograma de finalização para outubro de 2025. E já foram implantados sete quilômetros de tubulação, finalizadas as travessias.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também, em nota, diz que as Estações de Tratamento de Esgoto estão passando por melhorias para atender a padrões mais rígidos, e as que não podem ser adequadas estão sendo desativadas.