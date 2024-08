Audiência debaterá envio do esgoto de Xangri-Lá a Imbé nesta quarta-feira

envio do esgoto tratado de Xangri-Lá à cidade Uma audiência aberta ao público, a partir das 18h desta quarta-feira (14), na Câmara de Vereadores de Imbé, debaterá o. O evento está sendo mobilizado pelo Movimento Unificado em Defesa do Litoral Norte Gaúcho (MOVLN) e pela deputada estadual Laura Sito (PT).

Conforme o MOVLN, efluentes de esgotos (resíduos do esgoto tratado) de Xangri-Lá e Capão da Canoa estão em vias de serem lançados no Rio Tramandaí, e “isso deve gerar impactos no meio ambiente e na população local”. O grupo diz que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em Xangri-Lá e o Acordo Judicial em Capão da Canoa que autorizam o modelo de saneamento não contou com audiência dos demais municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí.

“Além do risco de doenças, com o lançamento no canal lagunar, conhecido vulgarmente como Rio Tramandaí, haverá alteração da turbidez do manancial, ocorrendo muito prováveis eventos de eutrofização, proliferação de algas cianofíceas já presentes no corpo lagunar e que inviabilizariam a captação de água para abastecimento público. A licença provisória dada pela Fepam se baseou em trabalho de uma consultoria, Rhama, que se valeu de dados confessadamente incompletos”, sustenta o MOVLN.

Urbanização e construções residenciais de condomínios que prejudicarão a qualidade ambiental do Rio Tramandaí. A Câmara de Imbé, que está apenas cedendo o espaço, fica na rua Sapiranga, nº 411. O evento também será transmitido pela TVAL através do canal www.youtube.com/tvalrs A audiência pública está sendo proposta pela presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputada Laura Sito, com o tema.

“Gostaríamos de discutir formas de urbanização sustentáveis, com suas devidas mitigações e cuidados com a bacia hidrográfica, e prevendo a qualidade ambiental, social e econômica para as populações mais vulneráveis, que residem na região”, justifica Laura.

A Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí abrange 17 municípios, sendo que os maiores são Arroio do Sal, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Tramandaí, Xangri-Lá, Imbé, Três Cachoeiras e Três Forquilhas, abrangendo uma população de mais de 260 mil habitantes.