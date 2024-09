São Leopoldo recebe 15 profissionais do Mais Médicos

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi e a secretária da Saúde, Paula Silva receberam e deram as boas-vindas aos 15 novos profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos, que passam a reforçar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O Mais Médicos é um programa federal lançado em 2013 com o objetivo de suprir a carência em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil.

Diante da retomada das contratações, Vanazzi comemorou a retomada da iniciativa pelo município. "Fiquei muito feliz com o retorno. Os médicos são conhecidos pelo olhar atencioso e carinhoso, que, com certeza, irão ajudar no sistema de saúde.". O prefeito lembrou ainda que a faculdade de Medicina, implantada no município em parceria com a Unisinos, também faz parte do arco de ações do Mais Médicos.

Paula Silva explicou aos 15 novos médicos como funciona a rede de saúde no município e quais serviços são oferecidos a população. "O foco do atendimento será na Atenção Primária", complementou