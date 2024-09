Corsan inicia nova etapa de obras em Tramandaí

A Corsan/Aegea iniciou, em Tramandaí, mais uma etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. Cinco estações de bombeamento de esgoto, que estão passando por remodelação, terão as obras concluídas com as instalações elétrica e mecânica. As estações estão localizadas nos bairros Litoral, Tiroleza, Recanto da Lagoa, Humaitá e Zona Nova.

O projeto deverá estar concluído em três meses e vai beneficiar cerca de 8,5 mil pessoas que vivem nessas regiões. A primeira estação de bombeamento a receber as instalações elétrica e mecânica é a do bairro Litoral, que fica entre as ruas Salvador Pereira Guimarães e Vereador Paulo Francisco Guimarães. Ao todo, serão ligados 24.983 metros de redes às cinco estações, que, depois de prontas, levarão o esgoto doméstico dos imóveis até a estação de tratamento, no distrito da Estância.

No cronograma de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, ainda estão previstas a construção de mais duas estações de bombeamento, no bairro Zona Nova, e a implantação de 3,5 quilômetros de novas redes de esgoto cloacal (doméstico) no bairro São Francisco I. Também será feita a ampliação da estação de tratamento no distrito da Estância, que terá a capacidade diária aumentada de 70 litros por segundo para 100 litros por segundo de resíduos tratados - o equivalente a 1,04 piscina olímpica por dia.