Ação da Corsan em Sapiranga orienta sobre serviços

A Corsan fará nesta sexta-feira (21), uma ação porta a porta no bairro São Jacó, em Sapiranga, para informar sobre a disponibilidade da rede de esgotamento sanitário, bem como do início da cobrança pelo serviço, previsto para o mês de março. A partir das 10h, agentes da Companhia irão percorrer as ruas do bairro, uniformizados e identificados, conversando com os moradores, orientando sobre como solicitar a ligação, quem pode pedir a tarifa social e reforçando a importância de ter o imóvel conectado ao sistema. Ao todo, deverão ser visitadas 254 residências.