Esteio inaugura central voltada para o atendimento a trabalhadores

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e a titular da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram nesta terça-feira (27) o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Esteio/Vale do Caí e Região Metropolitana (Cerest). O espaço, que fica junto ao Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias), no bairro Olímpica, é uma unidade de saúde especializada no atendimento e promoção da saúde dos trabalhadores. A sua principal função é atuar na prevenção de doenças e agravos relacionados ao ambiente de trabalho. O Cerest Esteio será referência para 18 municípios da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Rio Grande do Sul.

Para o prefeito Leonardo Pascoal, a abertura da unidade esteiense vai ser muito importante para a prevenção de acidentes de trabalho e promoção de ações para melhoria da saúde do trabalhador e também vai contribuir para dar mais visibilidade à Vigilância em Saúde do Trabalhador, braço do Sistema Único de Saúde (SUS) que, muitas vezes, não recebe a devida atenção de governantes e da sociedade como um todo. "Nós acreditamos e reconhecemos a importância das vigilâncias em saúde de um modo em geral para a melhoria da qualidade de vida da população", afirmou.

Os Centro de Referência fazem parte da rede nacional de saúde do trabalhador, conforme definido em portaria que institui a política nacional de saúde do trabalhador. O Cerest Esteio será referência para 18 municípios. Além de Esteio, vai atender trabalhadores de Barão, Harmonia, São Pedro da Serra, Tupandi, Salvador do Sul, Brochier, Maratá, São José do Sul, Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Montenegro, Capela de Santana, Tabaí, Triunfo, Nova Santa Rita, Canoas e Sapucaia do Sul.

A estrutura do serviço na cidade da Região Metropolitana conta com três salas amplas para atividades administrativas e de recepção, contando também com alguns ambientes compartilhados com o Cias, como consultórios e sala de reuniões. O espaço que está sendo utilizado pelo Cerest passou por reforma, incluindo pintura e demais ajustes na estrutura. A prefeitura de Esteio investiu cerca de R$ 23 mil para adequação do local e compra de mobiliário e equipamentos.