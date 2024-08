Praças de pedágio da ERS-122 começam a ser demolidas

A partir da segunda-feira (26), a CSG começará a remoção das antigas praças de pedágio em Portão (ERS-122, km 0) e Flores da Cunha (ERS-122, km 99,7). As obras, que incluem a retirada das cabines de cobrança, construções anexas, recuperação do pavimento e nova sinalização, devem ser concluídas em, aproximadamente, 30 dias. Durante o período, alterações no tráfego são esperadas, com possibilidade de bloqueios temporários e operações de pare e siga.

Essas praças tradicionais de pedágio começaram a ser desativadas em 2023, com a implementação do sistema de pedágio free flow, que elimina a necessidade de paradas para pagamento. A CSG destaca a importância da atenção dos motoristas nas proximidades das obras, que estarão devidamente sinalizadas.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, enfatiza os benefícios do free flow, como a preservação ambiental e a redução das emissões de gás carbônico, além da facilidade e rapidez no pagamento para os motoristas. "Seja pela preservação das áreas verdes, redução de desapropriações, até o próprio ganho de tempo dos motoristas, o pedágio free flow traz inúmeras vantagens quando comparamos com o modelo tradicional. Os clientes estão aos poucos percebendo as facilidades de pagamento também, não precisam parar nas praças, podem cadastrar os veículos no aplicativo ou mesmo adquirir as tags, o que traz maior conforto e rapidez às viagens", destaca Peres.