Faixa adicional é implementada na BR-392, entre Cerro Largo e Cruz Alta

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu os serviços de implantação de uma faixa adicional na BR 392, com extensão de 900 metros, entre Cerro Largo e Cruz Alta. A obra envolveu, além da terraplenagem, a execução das camadas de reforço de subleito, sub-base e base, com reutilização de material fresado e o revestimento executado em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com asfalto polímero.

A obra teve um investimento do governo federal de aproximadamente R$ 950 mil, proporcionando importante melhoria no nível de serviço da rodovia. A implantação tem o intuito de minimizar o problema da formação de longas filas de veículos e facilitar a ultrapassagem, bem como proporcionar acessos seguros, qualificando a trafegabilidade da rodovia.

A rodovia desempenha importante ligação logística entre Argentina e Brasil, conectando regiões fronteiriças como San Javier (Argentina/Missiones) e Porto Xavier (Brasil) percorrendo importantes municípios polos da região missioneira do noroeste do Rio Grande do Sul como Roque Gonzalez, São Pedro do Butiá, Salvador das Missões, Cerro Largo, Guarani das Missões, Sete de Setembro e Santo Ângelo.