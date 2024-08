São Leopoldo retoma aulas em escolas atingidas por chuvas

Na segunda-feira (26), a rede municipal de São Leopoldo dará um importante passo na recuperação das escolas afetadas pela enchente de maio. Com a recuperação das três últimas instituições que sofreram danos, a comunidade local terá todas as 18 escolas atingidas em funcionamento.

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Brinco de Princesa (Vicentina) foi completamente recuperada, com a substituição dos pisos, pintura, revisão da rede elétrica e renovação das divisórias de gesso acartonado. Além disso, foram realizadas limpezas extensivas, substituição da areia da pracinha e renovação do mobiliário. O mesmo processo foi realizado nas Emeis Acácia Mimosa (Vila Paim) e Girassol (Santos Dumont), permitindo o retorno de 364 crianças às aulas.

No entanto, o trabalho de recuperação não termina aqui. Outras obras serão realizadas em todas as escolas até o final do ano para restaurar completamente os espaços afetados. "Após os danos causados pela enchente, foram realizados esforços emergenciais para garantir que as escolas fossem seguras e estivessem aptas para o retorno dos alunos", declarou Renata de Matos, secretária de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação reforçou o comprometimento com a recuperação completa e a melhoria dos ambientes escolares. Com a volta das atividades escolares das 18 instituições afetadas pela enchente, cerca de 9.584 estudantes serão contemplados