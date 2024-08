DNIT constrói rotatória na BR-470, em Nova Prata

A reivindicação dos moradores do bairro São Pelegrino, em Nova Prata, começa a se tornar realidade. Com o intuito de melhorar a dinâmica do fluxo de veículos e de propiciar mais segurança aos usuários da BR-470, assim como aos moradores locais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu início à construção de uma rotatória no entroncamento do bairro com o km 155,1 da rodovia. A obra faz parte do contrato de manutenção e conservação da rodovia. O investimento do governo federal nesta melhoria é de aproximadamente R$ 2,1 milhões.