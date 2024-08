Fechada desde maio, UBS retoma atendimento em Canoas

Nesta quarta-feira (21), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio Branco será reaberta para atendimentos à população em Canoas, na Região Metropolitana. O serviço funcionará na antiga sede da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Idoso, na Rua José de Alencar, s/n, no bairro Rio Branco, das 8h às 17h.

A unidade atenderá toda a demanda de atenção básica da região, com reforço das equipes das USs Pedro Luís da Silveira e Boa Saúde. Agora, Canoas chega a 17 unidades de saúde atendendo à população. As demais, que foram atingidas pela enchente de maio, passam por serviço de recuperação e limpeza e ainda não tem previsão de retomada, de acordo com a prefeitura.

No mesmo local da unidade, também será retomada a Farmácia Básica Rio Branco, com distribuição gratuita de medicamentos aos canoenses, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para acessar o serviço no local, o paciente deve apresentar receita médica, prescrita via SUS ou rede particular, e um documento com foto.