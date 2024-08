DNIT libera trânsito na BR-116 em trevo do Vale do Sinos

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) finalizou as obras do trevo localizado no km 233 da BR-116, entre os municípios de Estância Velha e Novo Hamburgo. Com a conclusão, foi liberado o trafego de veículos nos acessos aos bairros Rincão Gaúcho e Roselândia, em uma extensão de 500 metros. A obra teve um investimento de aproximadamente R$ 796,1 mil. A melhoria tem como objetivo ampliar a segurança dos usuários e garantir a fluidez da rodovia.

Com a implantação dos acessos de retorno, os usuários que vêm de Novo Hamburgo para Estância Velha, no sentido bairro Rincão, deverão ingressar à esquerda na faixa de desaceleração, parar e depois atravessar a BR-116. Neste caso, o condutor poderá se dirigir diretamente à rua Rio de Janeiro, que passará a ter um sentido apenas ou converter à direita em uma mão inglesa e se dirigir para a rua Bahia, que também passa a operar em sentido único. A rua São Paulo também passa a ter sentido único do bairro para ingressar na rua lateral da rodovia.

No outro lado do trevo, sentido Estância Velha-Novo Hamburgo, o usuário deverá ingressar na pista de desaceleração, parar, atravessar a rodovia e ingressar na rua Europeana, que é paralela à BR-116/, e então entrar no bairro Roselândia. O trevo está devidamente sinalizado horizontal e verticalmente. A autarquia ressalta que trata-se de uma solução provisória até que a definitiva se concretize com a implantação do projeto de duplicação do trecho em questão, de Novo Hamburgo até Dois Irmãos, com a previsão de Obras de Arte Especiais.