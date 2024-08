Casa da Vacina de Novo Hamburgo abrirá aos sábados

Mantendo as ações para facilitar o acesso da população à vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo abrirá novamente a Casa da Vacina nos próximos sábados de agosto. Nos dias 10, 17, 24 e 31, sempre das 9h às 16h, será possível se imunizar no local contra a gripe em crianças e adultos, além de atualizar a caderneta de vacinação. Já a vacina contra a Covid será aplicada em adolescentes a partir de 12 anos e em adultos.

A Casa da Vacina está em novo endereço desde julho: na esquina das ruas Joaquim Nabuco com a Magalhães Calvet (entrada), no Centro, no prédio do antigo Postão. Para receber qualquer imunizante, é necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência em Novo Hamburgo ou cartão do SUS do Município. Além desta documentação, para a vacina contra a Covid, é preciso o comprovante de vacinação das doses recebidas anteriormente.

Durante o mês de julho, a Casa da Vacina também esteve aberta aos sábados, quando foram aplicadas mais de 300 doses de imunizantes. Em média, de segunda a sexta-feira, são aplicadas 130 doses de vacina por dia no local.