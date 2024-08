Polentaço leva 20 mil pessoas a Monte Belo do Sul

Realizado a cada dois anos em Monte Belo do Sul, o Polentaço levou uma multidão para a pequena cidade da Serra gaúcha. Cerca de 20 mil pessoas visitaram o município, entre sexta-feira (2) e domingo (4), para degustar as delícias do encontro que celebra a polenta como símbolo gastronômico da imigração italiana.

Além dos sabores, outros fatores contribuíram para a superação do recorde de público em sua 12ª edição. Pela primeira vez, o Polentaço teve três dias de programação. Quem visitou, encontrou um evento modificado em relação à última edição, realizada em 2022. O tombo da polenta gigante, uma das principais atrações do evento, saiu da praça Padre José Ferlin e foi deslocado para poucos metros dali, entre as ruas Sagrada Família e João Salvador.

Ao todo, foram distribuídas 7 mil porções ao público com os dois tombos, que somaram 1,6 mil quilos de polenta. Durante todo o evento, o consumo da mistura de farinha de milho, água e sal também foi grande. Apenas no restaurante Nonna Metilde, que além da barraquinha ao redor da praça comandou um espaço no salão paroquial para servir a iguaria, haviam sido feitos quase 600 quilos de polenta de quarta-feira até domingo de meio-dia. "No sábado, já havíamos superado as expectativas", contou a proprietária do restaurante, Flávia Manzoni.

Mais de 30 empreendimentos locais, entre vinícolas, agroindústrias, artesanato, gastronômicos e de pequenas indústrias, participaram do evento. O Polentaço, que reuniu também a 10ª Festa do Agricultor, uma exposição de esculturas de polenta e diversos shows artísticos, com a presença de muitos grupos típicos da região.