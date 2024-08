Rio Grande e Nova Santa Rita recebem curso em agosto

O Projeto Inovar para Construir, parceria entre Braskem e Senai-RS, irá contemplar duas comunidades locais dos municípios de Nova Santa Rita e Rio Grande neste mês de agosto. São 40 vagas oferecidas (20 para cada praça) para o curso de instalações elétricas.

Em Nova Santa Rita, a capacitação é voltada para a comunidade do bairro Berto Círio. As inscrições podem ser feitas entre os dias 6 e 8 de agosto, entre 8h e 11h30 e 13h e 19h, na secretaria da Escola Municipal de Educação Fundamental Miguel Couto (avenida Getúlio Vargas, s/nº, ).

Já em Rio Grande, a iniciativa é voltada para a comunidade da Vila Mangueira. As inscrições ocorrem nos mesmos dias, das 13h30 às 20h, exclusivamente na secretaria da Escola Municipal de Educação Fundamental Ramiz Galvão (Rua Maria Francisca, 27, Zona Portuária).

Podem participar homens e mulheres com idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental a partir do 5º ano. Com carga horária final de 80h. As aulas terão início em 12 de agosto.