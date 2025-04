Centro de Capacitação de Caxias do Sul ganha data de inauguração

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou que o Centro de Capacitação e Comércio será inaugurado na quinta-feira (10). A cerimônia está marcada para as 13h30 no Caxias Plaza Shopping, localizado na rua Sinimbu, 1933. Os ambulantes tem esta segunda-feira (07) para deixar as ruas e ocupar os espaços no local.

Além do espaço para o comércio ambulante no térreo, no primeiro piso do Centro estão sendo realizadas capacitações desde fevereiro. Foram oferecidos até o momento mais de 10 cursos, workshops e oficinas gratuitos, voltados à qualificação profissional e mais de 200 pessoas certificadas. No total, 300 vagas foram ofertadas e as horas de capacitação ministradas já passam de 360 horas.

Conforme o titular da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, além das capacitações, os alunos participaram também de três visitas técnicas em empresas apoiadoras dos cursos, para conhecer a realidade do mercado de trabalho. Segundo Gremelmaier, as empresas que sediaram essas visitas, abriram postos de trabalhos voltados aos alunos qualificados no CCC. Com os cursos técnicos, ocorre a realização do programa Cidade Empreendedora, parceria entre a prefeitura de Caxias e o Sebrae

Neste mês de abril, será realizada também uma trilha de capacitações voltadas à vendas, marketing e gestão. Os cursos que estão com inscrições abertas, assim como os próximos que já estão sendo programados, podem ser conferidos no site da prefeitura de Caxias do Sul.