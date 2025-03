Prefeitura de Esteio abre período de inscrições para cursos voltados à capacitação para evolução em vendas

Estão abertas as inscrições para a primeira ação do Conexão Esteio, uma iniciativa que faz parte do Empreenda Esteio voltada para capacitar microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), profissionais e empreendedores em Marketing Digital e Vendas Online. A primeira atividade será no dia 14 de abril, às 19h, através do Google Meet, quando a CEO da Mazal Solutions - Consultoria para Negócios, Luana Ribeiro, vai falar sobre Posicionamento Digital e como usar a Inteligência Artificial para os negócios de forma prática.

As inscrições devem ser feitas através de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura de Esteio, com limite de 50 participantes. O objetivo do Conexão Esteio é fornecer conhecimento sobre ferramentas digitais para aumentar o posicionamento de negócios nas redes sociais e ampliar o faturamento.

O programa oferecerá capacitações, ao ensinar técnicas para melhorar o posicionamento e marketing digital; orientações, com a apresentação de ferramentas mais eficazes para atrair clientes e aumentar as vendas; e acompanhamentos, através da análise do progresso dos participantes durante as aulas. O conteúdo será dividido em três pilares principais: Presença Digital, Produção de Conteúdo e Marketing Digital.