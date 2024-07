Entidades buscam recursos para restauro de monumento em NH

O projeto de conservação e restauro do Monumento ao Imigrante, lançado no dia 25 de julho do ano passado, ainda não completou a captação de recursos necessária para sua execução. A etapa é fundamental para que a edificação, localizada em Novo Hamburgo, receba os reparos necessários, especialmente após o período chuvoso registrado.

Criado em homenagem aos 100 anos da imigração alemã e inaugurado na época da emancipação de Novo Hamburgo (1927), o Monumento ao Imigrante é o mais antigo da cidade. Em 2008, foi tombado pelo município por seu valor histórico e cultural. O projeto original foi elaborado pelo arquiteto Ernest Karl Ludwig Seubert,

O local onde está instalado teria sido o primeiro lote colonizado por alemães, segundo a história oral. Ele permanece no mesmo lugar, à Rua Oscar Emílio Muller, 49, no bairro Vila Nova, e pode ser visitado gratuitamente no endereço que passou a fazer parte da área da Sociedade Aliança, nos anos de 1950.

"As infiltrações aumentaram muito, porque o excesso de chuva provoca retenção ainda maior de água nos terraços e nos pontos vulneráveis da estrutura", explica o arquiteto Jorge Stocker Júnior, coordenador e responsável técnico do projeto de restauro.

A iniciativa é viabilizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pelo programa Pró-Cultura RS, em projeto da Associação de Moradores e Empreendedores (AME) de Hamburgo Velho. A presidente da AME, Luciane Jantsch, destaca que, além do restauro, o projeto prevê uma segunda etapa, com a implantação de um memorial. "Estamos empenhados em finalizar a primeira etapa de captação para iniciarmos o restauro e interrompermos o processo de deterioração", enfatiza. O projeto está orçado em R$ 782 mil nesta primeira etapa. Já foram captados R$ 510 mil.