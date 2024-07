Caxias do Sul inicia atendimentos odontológicos para crianças

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul iniciou o atendimento de odontologia pediátrica no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Embora não haja obrigatoriedade de oferta da especialidade de odontopediatria pelo SUS de acordo com o Ministério da Saúde, a pasta implementou o serviço para que essas crianças, cujo manejo de atendimento é mais difícil, não fiquem desassistidas.

O acesso segue sendo via Unidade Básica de Saúde (UBS), que acolhe os pacientes e faz os encaminhamentos e agendamentos para o CEO. O atendimento de odontopediatria é voltado a crianças de zero a cinco anos, 11 meses e 29 dias e ocorre com horários marcados.

"O atendimento de odontopediatria vem como um complemento ao atendimento ao que já vem sendo prestado pelas Unidades Básicas de Saúde, pois a Atenção Primária sempre atendeu crianças de todas as idades. Entretanto, algumas crianças, devido à dificuldade de manejo em função da idade muito baixa ou de situações mais complexas, poderiam ficar desassistidas. Deste contexto é que surgiu a ideia de oferecer um serviço especializado centralizado, em que houvesse uma abordagem direcionada às necessidades clínicas do público de zero a cinco anos. É importante ressaltar que o atendimento a essa faixa etária seguirá sendo realizado pelas UBSs e que serão encaminhados ao CEO apenas os casos que exigirem atenção especial", destaca Pedro Augusto Lucchese Irigonhê, gerente do CEO.

Uma portaria do governo federal estabelece o compromisso com o fornecimento mínimo dos seguintes serviços especializados: diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal, periodontia, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais. O município de Caxias do Sul conta com um CEO de nível III, que atende a todos os requisitos.