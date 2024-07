Unidade oncológica do TacchinI é aberta em Veranópolis

O Instituto do Câncer do Hospital Tacchini, em parceria com o Plano de Saúde Tacchimed, inaugurou uma nova unidade de atendimento oncológico em Veranópolis. O espaço, que fica localizado junto ao centro clínico do Hospital São Peregrino Lazziozi, recebeu o primeiro paciente para atendimento nesta quarta-feira (24)

A iniciativa para a criação da unidade teve início após as tragédias climáticas de maio deste ano. As chuvas torrenciais não só resultaram em perdas de vidas, mas também causaram sérios danos às infraestruturas viárias da serra gaúcha, dificultando o trânsito entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Essa situação crítica desencadeou a necessidade urgente da criação de um centro de atendimento oncológico mais próximo dos pacientes da região basáltica.

A unidade conta com duas poltronas de infusão, um leito para atendimento de urgências, um consultório clínico e uma área de preparação de medicação. Estas instalações foram projetadas para oferecer um tratamento ágil e seguro, atendendo com maior conforto os pacientes locais.

Inicialmente, a unidade atende os pacientes do plano de saúde Tacchimed. A inclusão de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) depende da aprovação e liberação dos órgãos públicos competentes. Da mesma forma, pacientes de outras operadoras de saúde ainda precisam aguardar a autorização de seus respectivos planos para usufruir do espaço.

Além das novas instalações, o Instituto do Câncer do Tacchini lançou um serviço de telemedicina oncológica, visando facilitar ainda mais o acesso aos cuidados de saúde para os pacientes da região. Com a telemedicina, os pacientes podem realizar consultas com especialistas por meio de chamadas de vídeo, reduzindo a necessidade de deslocamentos. Para solicitar o atendimento remoto, os pacientes podem entrar em contato com a Central de Atendimento.