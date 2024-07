Estrada entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul recebe obras

Os trabalhos de recuperação de trechos de rodovias e de contenção em cabeceiras de pontes mobilizaram o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) na região do Vale do Rio Pardo após as enchentes no Rio Grande do Sul em abril e maio. Na ERS-403, em Rio Pardo e Cachoeira do Sul, foram feitos reforços no pavimento, controle de processos erosivos causados pelas águas e reforços em cabeceiras de pontes que também sofreram danos.

Em Rio Pardo, os serviços visaram à contenção da cabeceira da ponte sobre o rio. O tráfego foi restabelecido sem restrições nas duas pistas assim que as ações foram concluídas, com aterro com pedra detonada e concreto de reforço para impedir a ação da água.

No sentido Rio Pardo-Cachoeira do Sul, entre o km 1,5 e o km 3, onde a força das águas destruiu aterro, acostamento e parte da pista em ambos os lados, foi feita recomposição do aterro com pedra detonada. Também houve recomposição das camadas de sub-base e de base e colocação de capa de 5 cm de camada asfáltica em toda a superfície das pistas e dos acostamentos.

No km 55 da rodovia, em Cachoeira do Sul, na ponte sobre o rio Botucaraí, o deslizamento de uma das cabeceiras provocou a interrupção do trânsito, que ficou em meia pista. A estrutura foi recuperada da mesma maneira que a ponte de Rio Pardo, com aterro feito de pedra detonada e concreto como reforço para a ação da água. Os trabalhos foram concluídos em uma semana, no final do mês passado, com liberação do trânsito sem restrições. No começo de julho, foi executada a concretagem da cabeceira.

Em outro ponto, a força das águas causou danos nos aterros, acostamentos e no lado esquerdo da pista, no sentido Rio Pardo-Cachoeira do Sul. O revestimento asfáltico foi atingido nos dois os lados da pista. A recuperação seguiu o mesmo padrão dos serviços anteriores, com recomposição do aterro com pedra detonada, recomposição das camadas de sub-base com macadame, colocação de base de brita graduada e execução de capa de 5 cm de camada asfáltica em toda a superfície das pistas e dos acostamentos, restando pouco para a conclusão dos serviços. O recapeamento ainda receberá sinalização horizontal e pintura das faixas.