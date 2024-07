Nova Petrópolis sedia a abertura do Festival Internacional de Folclore

O 51º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis inicia nesta sexta-feira (19) e prossegue até 4 de agosto, na Rua Coberta, com entrada gratuita. Durante 17 dias, a cidade irá se tornar o reduto de culturas de diversas partes do mundo, todas unidas em uma grande festa de integração entre os povos, com ações solidárias em prol dos gaúchos e celebrações alusivas ao bicentenário da imigração alemã no Brasil.

Em 2024, 35 grupos folclóricos estarão no evento, que conta com seis grupos internacionais, quatro nacionais, cinco regionais e mais de 20 grupos locais confirmados; além de coros, orquestras e bandinhas típicas, que são novidades na 51ª edição. Serão mais de 2.000 artistas envolvidos no evento. Os visitantes terão a oportunidade de prestigiar, gratuitamente, grupos da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Peru e Argentina; além dos estados brasileiros de Sergipe, Paraíba, Pará e Santa Catarina.

A programação inicia nesta sexta-feira, 19 de julho, na Rua Coberta, às 17h30, com show do violinista Simão Wolf. Logo após, às 19h, ocorre a cerimônia de abertura oficial.

A primeira noite do 51º Festival Internacional de Internacional de Folclore terá como ponto alto a exibição do espetáculo "Linhas de Memórias", às 20h. História e arte reúnem a comunidade cultural do município para mostrar ao mundo o seu talento. Momento em que a história é contada por artistas locais por meio da dança e da produção audiovisual local em um espetáculo que mescla cultura, história e emoção, que transcende o palco e chega aos corações de todos os que o assistem.

Durante os 17 dias do festival ocorre, também, a tradicional Feira da Diversidade, junto à Praça das Flores, apresentando 19 estandes de artesanato com produtos vindos das mais diversas nacionalidades. A feira ocorre diariamente, das 9h às 21h. A gastronomia também estará presente com uma Praça de Alimentação, com estabelecimentos de alimentação. A programação completa pode ser conferida no site (festivaldefolclore.com.br)