Sesi inaugura clínica de vacinas em Bento Gonçalves

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugura no dia 15 de julho uma clínica de vacinas em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. O local fica na avenida Presidente Costa e Silva, 130.

A clínica é aberta à comunidade e oferece preços especiais para industriários e dependentes. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e aos sábados, das 8h às 11h30min.

Além de estrutura completa, a clínica conta com diferenciais como recursos lúdicos, salas decoradas, óculos de realidade virtual para distração das crianças e alívio da dor com dispositivo que vibra e gela a região da aplicação. Outros diferenciais da unidade incluem o pagamento parcelado em até 12x e descontos especiais na compra de pacotes.

O objetivo da clínica é prevenir doenças que estão relacionadas ao ambiente de trabalho e evitar a redução da capacidade produtiva do colaborador. Com o mote do cuidado para toda a vida, a clínica também oferece uma ampla variedade de imunizantes para todas as faixas etárias, desde o nascimento até a idade adulta.