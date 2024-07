Santa Casa de Bagé recebe R$ 1 milhão para adquirir equipamentos

A Santa Casa de Bagé contará com um investimento de cerca de R$ 1 milhão para a compra e instalação de equipamentos no centro obstétrico e no centro cirúrgico da Santa Casa de Bagé. O recurso beneficiará cerca de 200 mil moradores da Região da Campanha com um atendimento mais qualificado. A assinatura do repasse ocorreu durante a visita da titular da secretaria estadual de Saúde,, Arita Bergmann, à entidade.

Com a verba disponibilizada, serão adquiridos camas motorizadas, cardioversores, usados em terapia elétrica no coração; aparelhos de anestesia; carros de emergência; dois focos cirúrgicos; bisturis elétricos; carro-maca; monitor fetal; e mesas cirúrgicas. A Santa Casa de Bagé é referência em atendimento de urgência e emergência para os municípios de Aceguá, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul. Em atividade desde 1833, possui 213 leitos, UTI adulto e neonatal. O hospital oferece atendimento em cirurgia clínica geral, oncologia e traumatologia.