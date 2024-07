Bento Gonçalves vai comemorar a Semana do Rock

A cidade de Bento Gonçalves celebrará a Semana do Rock com dois shows promovidos pelo Sesc. No dia 9 de julho, às 20h, a apresentação é do grupo local Etiene & All Stars, com um repertório que celebra as mulheres do rock'n roll, com clássicos de artistas como Janis Joplin, Rita Lee e Evanescence. O show acontece na Fundação Casa das Artes (rua Herny Hugo Dreher, 127), com entrada gratuita.

Os lugares podem ser reservados antecipadamente no site do Sesc ou diretamente no Sesc (rua Barão do Rio Branco, 395), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h e, aos sábados, das 8h às 11h50.

Já no dia 11, também às 20h na Casa das Artes, Carlinhos Carneiro sobe ao palco em um show que celebra os 25 anos da banda Bidê ou Balde, grupo que o consagrou como um importante nome do rock nacional. A banda gaúcha promete reproduzir os principais sucessos da carreira. Os ingressos custam R$20 para empresários, comerciários e dependentes com Credencial Sesc válida, e R$40 ao público em geral.

No dia 12, a Orquestra de Bento Gonçalves apresenta novamente o concerto Dinossauros do Rock, com um repertório recheado de clássicos de bandas como Queen, Led Zeppelin e AC/DC. A apresentação acontece às 20h na Casa das Artes e tem entrada gratuita.