51º Festival de Folclore de Nova Petrópolis terá caráter solidário

A 51ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, na Serra gaúcha, está confirmada para começar no dia 19 de julho. Com os enfoques na parte solidária, a partir da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, e nos 200 anos da imigração alemã no Estado - que serão completados no dia 25 deste mês - o evento pretende trazer um frescor ao público que for até a cidade, sobretudo após os complicados dias do mês de maio.

O festival esteve sob risco de não acontecer, mas a organização decidiu mantê-lo na programação oficial da cidade. Inclusive, seis grupos de fora do Brasil estarão presentes. Integrantes do folclore da Argentina, Peru, Estados Unidos, Espanha e Alemanha confirmaram presença, mesmo com as dificuldades logísticas para chegar ao Rio Grande do Sul. Além disso, grupos nacionais e regionais compõem o rol de apresentações artísticas programadas até o dia 4 de agosto.

A rainha do Folclore Alemão, Ana Luiza Kuhn, afirma que os grupos locais estão preparando as performances desde o início do ano. Alguns precisaram parar durante as enchentes, mas retomaram após a confirmação de que o evento sairia, no mês de junho. Para ela, o festival é uma oportunidade para trazer uma mensagem de otimismo ao público gaúcho. "Queremos trazer o colorido das nossas apresentações ao público", disse a soberana, que esteve ao lado das princesas Marluce Maldaner e Camila Caroline Schwaab para divulgação do evento, nesta quarta-feira (3).

A abertura oficial ocorre na sexta-feira, dia 19, com o acendimento da Chama Folclórica, no palco da Rua Coberta. Após a cerimônia, o público irá acompanhar o espetáculo "Linhas de Memórias". Serão, ao todo, 20 grupos locais e 16 visitantes - nacionais e estrangeiros - que dividiram o palco, cada um com apresentações de 45 minutos.

No dia 25 de julho, dia da comemoração do bicentenário da imigração alemã no RS, uma programação alusiva será preparada. Além das coreografias temáticas, oficinas de gastronomia vão acontecer em alguns pontos da cidade, inclusive, com a produção de cucas para o público.

Na Rua Coberta e na Praça das Etnias, pontos para a coleta de alimentos e roupas serão instalados, a fim de arrecadar mantimentos e vestuário para atingidos pelas cheias. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no site do evento (festivaldefolclore.com.br).