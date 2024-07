BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, é liberada parcialmente pelo Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) libera, a partir desta terça-feira (2), de forma parcial, o tráfego da BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. A rodovia foi uma das mais danificadas pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio.

Após dois meses de trabalho a via volta a operar de maneira controlada e seguirá sob monitoramento dos técnicos da autarquia. A autarquia destaca que a liberação em dias de chuva com elevada precipitação será suspensa, ficando a rodovia totalmente bloqueada por medida de segurança.

A abertura parcial ao tráfego deve-se pela condição atual da rodovia, já que há muitas equipes trabalhando na reconstrução da BR-470. No trecho do km 178 ao km 201 estão sendo realizados serviços de contenção de encostas, alargamentos da pista e construção de aterros. A abertura parcial ao tráfego deve-se pela condição atual da rodovia, já que há muitas equipes trabalhando na reconstrução da BR-470.de encostas, alargamentos da pista e construção de aterros.

A rodovia vai operar diariamente e com horários pré-definidos para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores. O local está sinalizado e a ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Está autorizada a passagem de veículos leves, vans, ônibus e caminhões com Peso Bruto Total (PBT) de 16 toneladas. No sentido Veranópolis-Bento, o tráfego fica liberado entre 7h e 8h30 e das 16h30 às 18h. No hsentido contrário, o trânsito ocorrerá das 7h30 às 9h e das 16h30 às 18h, conforme informações do Dnit. Nos demais, a rodovia estará fechada nesse trecho.