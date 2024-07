Westfália chega a 40 câmeras em central de monitoramento

O município de Westfália, no Vale do Taquari, ampliou o sistema de videomonitoramento. Três novos pontos de vigilância foram recentemente implantados, elevando o total para 40 câmeras de segurança espalhadas de forma estratégica pela cidade e interior. Com isso, o projeto inicial de cercamento eletrônico do município está praticamente completo.

As novas câmeras foram instaladas em pontos determinados pelo projeto, sendo possível, agora, monitorar grande parte das entradas e saídas do Município. Os novos pontos são: trevo de acesso ao Centro do Município (RSC-453), trevo de acesso à Linha Berlim e no acesso à Linha Berlim Fundos.

Conforme o prefeito de Westfália, Joacir Antônio Docena, a implementação do projeto de videomonitoramento, desde o princípio, atende a um anseio de toda a comunidade westfaliana. "Estamos felizes com a evolução do cercamento eletrônico e, dentro das necessidades e possibilidades, iremos ampliar sempre que necessário", afirmou.

Uma das principais características do projeto é a integração com a Brigada Militar (BM). As imagens capturadas pelas 40 câmeras estão espelhadas tanto no posto policial local quanto na central da Brigada Militar em Teutônia, permitindo o acompanhamento em tempo real. Essa integração permite uma resposta mais rápida e coordenada em caso de incidentes, aumentando, inclusive, a eficiência das operações policiais.

Segundo o tenente Edilnei Gravina, que coordenou a visita do prefeito westfaliano à Sala de Monitoramento junto à BM de Teutônia, os equipamentos de vídeo auxiliam em muito a guarnição. "A centralização das imagens nos permite monitorar uma área maior, com mais precisão. Essa integração fortalece a nossa capacidade de resposta e nos ajuda a manter a segurança na região como um todo", destacou o tenente.

Atualmente, o município conta com 10 pontos estratégicos de monitoramento (sete na primeira etapa e três no segundo momento), totalizando 40 modernos equipamentos de segurança instalados. O projeto foi realizado em regime de parceria com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Westfália. O valor total de investimento é de R$ 427 mil.