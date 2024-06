Cachoeirinha pode ter curso de medicina em 2025

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem e o Secretário de Planejamento, Paulo Garcia, anunciaram que a cidade está prestes a concretizar a implantação do curso de medicina no município. A confirmação veio durante a visita de uma comitiva liderada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que visitou a cidade e afirmou que irá endossar a viabilidade da abertura do curso pela Universidade Cesuca na cidade da Região Metropolitana

Esse endosso é uma das exigências do Ministério da Educação (MEC) para todos os municípios pertencentes à 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, sendo necessário o apoio de Porto Alegre para a implantação do curso em Cachoeirinha. Melo comprometeu-se a enviar nos próximos dias a documentação necessária para que a universidade encerre esta fase de credenciamento. A expectativa é que, com a documentação sendo encaminhada até o final do mês, o curso possa ter seu início efetivado até o segundo semestre de 2025, conforme a previsão da prefeitura e da universidade.

Por bastante tempo, o Centro Universitário Cesuca, em parceria com a Prefeitura, tem trabalhado arduamente para viabilizar este curso, que não só irá qualificar novos médicos, mas também permitirá que residentes, sob supervisão do Centro Universitário, prestem atendimento em nossas unidades de saúde. "Temos uma excelente universidade em nossa cidade e queremos continuar formando profissionais nas mais diversas áreas, pois sabemos que o conhecimento é o bem mais precioso do mundo, projetando soluções através dos bancos acadêmicos", afirmou o prefeito.