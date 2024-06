Café com Emprego oferece mais de 1 mil vagas em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo realizou a primeira edição do ano do Café com Emprego, um programa de inserção no mercado de trabalho que vem transformando vidas e impulsionando o desenvolvimento econômico do município. Nesta edição, o evento superou as expectativas, ofertando mais de 1040 vagas de emprego, com a participação de 40 empresas, um recorde histórico tanto em número de vagas quanto de empresas envolvidas.

O Café com Emprego tem como objetivo conectar trabalhadores em busca de oportunidades com empresas que possuem vagas disponíveis no município. Além de facilitar o acesso direto às vagas, o programa também oferece cursos de qualificação e capacitação profissional, permitindo que os trabalhadores se preparem melhor para atender às demandas específicas dos setores produtivos da região, como a indústria, comércio e prestação de serviços.

As oportunidades são voltadas para o público geral, pessoas com mais de 50 anos, pessoas com deficiência e estágios, ampliando assim o alcance e a inclusão no mercado de trabalho. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, destacou a importância do programa para a economia local: "Isso significa que os trabalhadores podem se preparar melhor para preencher os postos de trabalho de acordo com as demandas específicas dos setores produtivos e econômicos da nossa região", pontuou.

Desde a sua criação, o Café com Emprego já contribuiu para a inserção de aproximadamente 1.500 pessoas no mercado formal de trabalho em Passo Fundo, fortalecendo a economia local e contribuindo significativamente para o crescimento do município. "Com a confiança das empresas no programa e na economia do segundo semestre, a expectativa é de que o Café com Emprego continue sendo um motor de oportunidades e desenvolvimento para Passo Fundo", finaliza Oliveira.