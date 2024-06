Novo Hamburgo anuncia R$ 50,9 milhões para obras pós-enchente

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, anunciou novos recursos para ações nas áreas impactadas pela enchente histórica do Rio dos Sinos. Com verbas da prefeitura, do governo do Estado e do governo federal, nos próximos meses serão investidos na cidade R$ 50,9 milhões em limpeza e recolhimento de entulho, ajuda humanitária, construção de moradias, saúde e obras de infraestrutura. Além desses recursos já garantidos, estão em análise outros R$ 52,7 milhões para proteção contra as cheias, pavimentação, reforma de escolas e postos de saúde, segurança pública e outras áreas.

estão R$ 13,4 milhões para a casa de bombas e bombeamento temporário de águas, Dos recursos solicitados,R$ 12 milhões para pavimentação e R$ 11,2 milhões para compra de equipamentos para postos de saúde, CAPS, reforma de duas USFs e projeto digital do SUS.

Também estão previstos R$ 9,7 milhões para obras nas escolas, incluindo a aquisição de mobiliário, equipamentos, brinquedos e livros. Para ações de limpeza foram solicitados mais R$ 2,8 milhões e, para a Guarda Municipal, outros R$ 3,7 milhões. O prazo para a execução das obras e intervenções está sendo definido pelas equipes técnicas e varia de acordo com cada projeto. As ações que aguardam recursos dependem de liberação do governo federal.

"Vivenciamos a maior cheia da história do Rio dos Sinos. Na nossa cidade, 32 mil pessoas foram atingidas e quase 7 mil tiveram de ir para acolhimento em abrigos públicos e 6 mil empresas foram afetadas, metade no bairro Santo Afonso. O prejuízo apenas em bens públicos e infraestrutura é estimado em R$ 300 milhões. As perdas das pessoas são incalculáveis", afirmou. a prefeita.

Ela complementou que estão garantidos também R$ 21,5 milhões para investimentos em saúde, educação, habitação, cultura e infraestrutura, que incluem construção de nova escola, unidade de saúde, CAPS e um centro de cultura. Uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de R$ 7 milhões já chegou. Outros R$ 6,7 milhões serão aplicados em obras de pavimentação e recuperação de vias afetadas pelas cheias e R$ 2 milhões para ações de atenção à saúde e vigilância sanitária. O Fundo da Defesa Civil receberá R$ 5,3 milhões.