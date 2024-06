Após mais de 40 dias, casa de bombas de Novo Hamburgo volta a funcionar

A Casa de Bombas do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, está novamente em funcionamento desde esta quarta-feira (12), após mais de 40 dias desligadas. Dois motores já estão em operação, cada um deles bombeando 2,5 mil litros de água por segundo. Mais um motor será reinstalado nesta semana e outro está em fase final de recuperação para ser reinstalado.

e o solapamento do dique no lado de São Leopoldo, o que evitou que eles fossem completamente destruídos, no início de maio. No entanto, toda a estrutura ficou submersa, enchendo de argila e lodo os equipamentos e também os painéis elétricos que acionam os motores, além do próprio prédio. Tudo foi recuperado em curto tempo, envolvendo trabalho inclusive aos finais de semana.