Fórum debate efeitos das chuvas na Bacia Taquari-Antas

O 1º Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que tem a Universidade de Caxias do Sul (UCS) entre os seus organizadores, continua nesta quinta-feira (13), a partir das 19h40min, com a palestra online "Eventos Climáticos Extremos, Segurança Hídrica e Governanças das Águas. Cenários Presentes e Futuros". A participação é aberta à comunidade e as inscrições são recebidas na página do evento.

O painel contará com a participação do analista de Dados Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) George Ulguim Pedra; do pesquisador do INPE Peter Mann de Toledo; do diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, Joel Avruch Goldenfum; e do professor e pesquisador do Instituto de Saneamento Ambiental da UCS (ISAM) Tiago Panizzon. O fórum celebra os 25 anos do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas.

A programação se iniciou no mês de março e se estende com atividades mensais até 30 de agosto, com a finalidade de oportunizar a discussão e a busca de alternativas para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos. Conforme pontua a secretária executiva do comitê, a professora da UCS Maria do Carmo Quissini, os efeitos dos eventos climáticos extremos que ocorrem no Rio Grande do Sul, especialmente desde setembro de 2023, requerem uma atuação prática e objetiva. "Isso, por parte das esferas de governo, comitês e sociedade civil, também presente no comitê através das categorias que integram os grupos de usuários da água e de representantes da população. Por essa razão, é muito importante a continuidade da discussão sobre o tema".