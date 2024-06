EGR homologa empresa que irá reconstruir ponte em Muçum

O governo do Estado, por meio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), concluiu mais uma etapa no processo de reconstrução do trecho de 100 metros no quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, que desmoronou em virtude das chuvas no Vale do Taquari. A EGR homologou a empresa vencedora da disputa pública, realizada na quinta-feira (6), no site de pregões do Banrisul. Três empresas participaram da disputa pelo menor valor global. A Matt Construtora Ltda fará a elaboração do projeto executivo e a obra de reconstrução do talude e do aterro.

Estimada em R$ 8,8 milhões, a obra ficará sob responsabilidade da empresa, com previsão de conclusão no prazo de dois meses. A ordem de início será assinada nos próximos dias. A obra será financiada com recursos próprios, provenientes da praça de pedágio da EGR.

O diretor-presidente da autarquia, Luís Fernando Vanacôr, enfatizou a relevância da obra para restabelecer a conexão da região do Vale do Taquari e demais municípios do Estado. "Essa construção simboliza uma retomada importante de conexão para as comunidade devido à importância estratégica da ERS-129 como um dos principais corredores logísticos para o escoamento da produção e o transporte de cargas na região do Vale do Taquari", destacou.

A EGR concluiu, em menos de 15 dias, a construção de um desvio emergencial ao lado do quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum. Visando à segurança dos usuários, o desvio provisório está disponível apenas para automóveis, vans, ambulâncias e caminhões com peso máximo de seis toneladas, das 7h às 19h. O trecho funciona no sistema pare e siga.