Centro de Especialidades de Ivoti deve ser entregue até janeiro

A construção do novo Centro de Especialidades de Ivoti está avançando. O local será utilizado pela comunidade para receber atendimentos nos serviços de saúde do município. O valor do investimento passa dos R$ 6,5 milhões, com recursos próprios. A área total construída será de 2.329 metros quadrados.

O Centro ficará ao lado da Câmara de Vereadores de Ivoti, próximo ao Hospital São José e à prefeitura. A unidade contará com acessibilidade e estrutura completa para atendimentos, tanto para consultórios, sala de observação, reuniões e curativos, além de um amplo estacionamento. Atendimentos como PA Mais Vida, farmácia e fisioterapia serão transferidos para o local. O prédio conta com dois pavimentos, incluindo acesso a emergência.

O secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, ressaltou que o novo centro será equipado com instalações projetadas para oferecer um serviço mais eficiente à comunidade. Ele enfatizou que o local contará com ambientes modernos e serviços de atendimento mais humanizados, garantindo acessibilidade e uma estrutura adequada para que os profissionais de saúde possam servir à população com excelência.

A obra, que iniciou em 2023, tem o prazo de término da construção para janeiro de 2025, e todos os esforços estão sendo direcionados para que essa meta seja alcançada a tempo. Conforme o prefeito Martin Kalkmann, é uma obra pensada e planejada para um melhor atendimento para a comunidade. "Este projeto é um marco significativo para a nossa cidade e representa um investimento essencial na saúde pública de Ivoti. A construção está alinhada com nosso compromisso de oferecer serviços de saúde de qualidade e acessíveis a todos os nossos cidadãos", conclui.