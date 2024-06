Parque Assis Brasil, em Esteio, tem danos por conta da enchente

A enchente que atingiu Esteio coloca em risco uma das principais feiras do Rio Grande do Sul. Isso porque o Parque de Exposições Assis Brasil, que fica às margens da BR-116 no bairro Novo Esteio - um dos mais impactados pelas águas - foi atingido no mês de maio. A água alcançou a marca de 1,5 metro dentro do local e atingiu alguns pavilhões de exposição, a pista central e a área administrativa, segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

A pasta afirma ainda que está em processo de avaliação dos itens que necessitam de conserto, como, a pavimentação das ruas, o piso dos pavilhões, equipamentos e mobiliário do prédio administrativo. Além disso, mais informações sobre os danos causados pelas enchentes, e, também sobre a data da abertura da Expointer serão divulgadas nos próximos dias. A secretaria não quis antecipar se o evento deste ano será adiado (costuma ocorrer no fim de agosto e início de setembro) ou cancelado em 2024.

A cidade da Região Metropolitana sofreu com a cheia do Rio dos Sinos, que teve a cota de 5,50 metros em Esteio - a cota de inundação é de 4,5 m. Conforme levantamento da prefeitura, 13 mil pessoas em seis bairros do município foram impactadas. Destas, 1.195 ficaram desabrigados em oito casas de acolhimento do município na fase mais crítica da situação, e as demais foram para a casa de amigos e familiares.

Para prevenir mais alagamentos no futuro, o município irá realizar um conjunto de 19 obras de contenção de enchentes e macrodrenagem. No mês de junho, serão realizadas o processo de licitação de cinco delas, de acordo com o prefeito, Leonardo Pascoal. "A licitação para as intervenções das ampliação de duas travessias em Esteio, revestimento em dois trechos de arroio e a bacia de amortecimento será feita em junho. As próximas 14 licitações serão ao decorrer do ano", confirmou o prefeito.

Entre as obras previstas estão a criação de bacias de amortecimento, ampliação de travessias de arroios e canais, revestimento de valas, ampliação da cota de proteção e contenção por meio de taludes. As obras serão feitas com investimento de R$ 30 milhões do município junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Além disso, o poder executivo planeja, ao longo dos próximos anos, investir também com recursos próprios do município na ordem de R$ 25 milhões. Portanto, será aplicado pelo poder público o total de R$ 55 milhões.

Na segunda-feira (10), os alunos das escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) Irmã Sibila Ana Burin e da Sonho Mágico, e, também da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Luiza Fraga voltaram às aulas. Ao longo desta semana, servidores das unidades escolares e funcionários de empresas terceirizadas, contratadas de forma emergencial para agilizar os serviços, estão no processo de limpeza e restauração das escolas.