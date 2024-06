Rio Grande tem 31 mil famílias cadastradas em programas pós-enchentes

mais de 31 mil famílias foram registradas nos programas Auxílio Reconstrução Conforme levantamento feito pela prefeitura de Rio Grande, divulgado nesta segunda-feira (3),nos programase Volta por Cima, nas esferas federal e estadual, respectivamente, Desse total, 27.444 famílias estão cadastradas no programa Auxílio Reconstrução, que oferece um apoio financeiro de R$ 5.100,00, pago em uma única parcela pelo governo federal. Além disso, 4.525 famílias estão registradas no programa Volta por Cima, do governo estadual.

Os pagamentos estão sendo efetuados após análise e aprovação dos governos estadual e federal. A prefeitura informa que os números referentes ao benefício Pix SOS não foram cadastrados, pois o sistema para inserção dos dados cadastrais ainda não foi aberto pelo Governo do Estado para o município do Rio Grande.

Visando facilitar o processo de registro de dados, o Executivo disponibilizou uma plataforma para o Preenchimento Unificado de dados das famílias afetadas pelas enchentes em Rio Grande que tem direito aos benefícios sociais. A prefeitura disponibilizou no site (riogrande.atende.net) a lista de áreas de risco que estão contempladas pelos dois programas. Antes do preenchimento do formulário, é indicado uma pesquisa para saber se o território foi contemplado.