Arroio do Meio recebe a doação de 10 casas pré-fabricadas

Foi assinado o termo de doação de 10 casas pré-fabricadas para o município de Arroio do Meio pelo Grupo Front. O ato, realizado no bairro Novo Horizonte, contou com a presença do prefeito Danilo Bruxel, a secretária de Planejamento, Ionara Magalhães e membros do grupo responsável pela doação. Na ocasião, a comitiva também visitou áreas atingidas pela enchente.

As casas que devem chegar em até 10 dias ao município possuem 21,6 metros quadrados, com madeira de eucalipto 100% reflorestado. Elas incluem os módulos para a instalação de um dormitório, um banheiro, sala e cozinha conjugadas, em um sistema construtivo com painéis modulares. Além da área, a prefeitura será responsável pela infraestrutura do local, parte elétrica e hidrossanitário. As famílias beneficiadas com as casas, serão definidas entre os integrantes do grupo doador e do Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

O grupo, sem fins lucrativos, é formado pela união de empresários de diversos segmentos econômicos do Rio Grande do Sul e outros estados. Além disso, é comprometido com ajuda humanitária e mobilização de recursos para as vítimas da tragédia climática que atingiu o Estado. "A necessidade das casas surge pelo óbvio, pelo momento desafiador, em que as comunidades tem de realocar as pessoas que perderam suas casas para lugares de segurança, proporcionando bem-estar e moradia para elas", destaca uma das integrantes, a arroio-meense, Juliana Vasconcelos.