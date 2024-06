Emergência de hospital em Passo Fundo tem 140% de ocupação

O Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, comunicou nesta segunda-feira (3) que está com restrições no serviço de Emergência, em função da superlotação que, na última semana, registrou uma taxa de ocupação de 140%. A decisão, de acordo com nota enviada pela instituição, foi tomada para "garantir qualidade, segurança e prioridade aos atendimentos de urgência". Por isso, enquanto o setor estiver operando acima da sua capacidade, casos não graves precisam evitar o local.

A médica responsável pela Emergência, Josiane Diehl Moia, pede que a população com sintomas leves, controláveis, sem sinais de piora dentro de 24 horas, procure atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Municipal. "A Emergência continua recebendo vítimas de acidentes, infartos, AVC, pessoas com reações alérgicas graves, intoxicações ou queimaduras. Precisamos priorizar os pacientes, graves e muito graves, que estão em risco de morte", afirmou.

A instituição informa ainda que, no momento, todos os recursos humanos e materiais disponíveis estão mobilizados para o cuidado dos pacientes, segundo nota enviada.