Prefeitura promove mudanças na coleta seletiva em Canoas

priorizar a reciclagem com bicicletas em dois bairros da cidade - Centro e Jardim do Lago, região central. A ideia é que o projeto realizada pelo Bikeco, iniciado em 2018 O município de Canoas pretende retirar os contêineres de lixo seletivo das ruas paraem dois bairros da cidade - Centro e Jardim do Lago, região central. A ideia é que o, seja o substituto para esse tipo de coleta. A iniciativa é um sistema de coleta seletiva que por uso de bicicletas ecológicas oferece mais rapidez no recolhimento.

Em processo de licitação, a remoção da coleta automatizada tende a ocorrer de dois a três meses, de acordo com diretor de Saneamento, Resíduos e Coleta Seletiva da Secretária Municipal do Meio Ambiente de Canoas, André Luiz Arnhold. Dessa forma, ficarão somente os contêineres orgânicos nesses bairros. A decisão foi por priorizar um dos tipos de coleta - a automatizada, com uso de caminhões, está na cidade desde 2013.

A ação do Bikeco é uma alternativa para os trabalhadores que atuavam com carroças no recolhimento de materiais recicláveis. A prefeitura fará um teste nesses dois bairros para observar o sucesso - ou não - da proposta. "Nós temos que criar toda uma cultura para as pessoas entreguem os seus resíduos para os recicladores. Se iniciativa der certo, vamos ampliar para outros bairros", comenta André Luiz Arnhold.

O Bikeco iniciou, em 2018, como uma alternativa a lei que proibiu o uso de carroças realizado pela Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de Canoas (Coopacamate). Atualmente, são utilizadas nos bairros Centro e Jardim do Lago 10 bicicletas ecológicas, acopladas com um compartimento para colocação dos resíduos, somado ao caminhão da Coopacamate. A ideia da prefeitura com o projeto é proporcionar mais agilidade na coleta seletiva.

A ação conta com 18 trabalhadores e, também, gera renda para mais de 70 famílias direta e indiretamente nos dois bairros. Em 2023, conforme levantamento feito pela Coopacamate, através do Bikeco puderam ser reaproveitados mais de 200 toneladas de lixo no município em 2023. Os recicladores trabalham de segunda a sexta e tem remuneração de um salário mínimo, mais benefícios como vale transporte e alimentação.

"O projeto foi importante, pois através dele os cavalos não sofrem mais maus tratos puxando carroças com pesos em cima. O Bikeco deu certo no município", comenta a vice-presidente Coopacamate, Ana Paula Domingues Silveira. A cooperativa começou, em 1985, com uma associação de cinco catadores que coletavam na rua e traziam até o galpão para fazer a triagem e venda. Em 2011, tornou uma cooperativa devido ao contrato de coleta seletiva com o município de Canoas.

Outra iniciativa que está em processo de construção pelo município, a fim de fomentar a reciclagem, são ecopontos nos bairros Marechal Rondon, Rio Branco, Niterói, Mathias, Centro, Guajuviras e Fátima. São locais que funcionam como pontos de entrega voluntária de coleta materiais recicláveis, onde as pessoas poderão descartar os resíduos nos dias que não haverá coleta. No entanto, prefeitura ainda não sabe quando esses locais serão ativados.