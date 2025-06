Presença de universidades impulsiona economia de cidades da Metade Sul

De Bagé, especial para o JC

A presença de instituições de ensino superior em municípios da Metade Sul gaúcha tem se mostrado um fator estratégico para o desenvolvimento econômico regional. Mais do que formar profissionais, universidades, faculdades e centros universitários atuam como verdadeiros vetores de crescimento. Elas geram empregos diretos e indiretos, estimulam o comércio local, valorizam o mercado imobiliário e ajudam a reter talentos nas próprias comunidades.



“O campus universitário transforma a realidade de uma cidade”, afirma Edward Pessano, reitor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), presente em municípios como Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Itaqui, Jaguarão e Santana do Livramento. Para ele, a chegada de uma universidade federal qualifica a mão de obra local e atrai moradores de outras regiões, agregando valor econômico e humano aos municípios.





A presença de estudantes e professores amplia o consumo em setores como alimentação, transporte e habitação, além de movimentar serviços de saúde, cultura, lazer e tecnologia. O efeito se expande para toda a cadeia produtiva. Um único curso superior pode transformar a dinâmica de uma cidade. “Cada estudante que chega movimenta setores como o comércio, o transporte e o mercado imobiliário. E cada curso ofertado pode significar mais permanência, inovação e desenvolvimento para a região”, destaca Pessano.

Esse impacto não é apenas teórico — ele é visível em cidades como Bagé, sede da Unipampa e também da(Centro Universitário da Região da Campanha), que conta com: além de Bagé, está presente em Alegrete, Dom Pedrito, São Gabriel e Santana do Livramento.Para Guilherme Cassão Marques Bragança, reitor da Urcamp, asnão apenas na formação de profissionais, mas também na. “Ter um campus universitário em uma cidade é muito mais do que desenvolvimento educacional, é desenvolvimento financeiro para toda uma região”, diz.Segundo ele,têm um diferencial: são. “Uma instituição que é da sua terra promove também a estabilidade dos moradores daquela região. Grandes empresas cujos descendentes migraram para as capitais por falta de oportunidade de estudo muitas vezes não voltaram, as empresas fecharam e as cidades empobreceram”, aponta o reitor.Esse movimento de, pontuam os gestores. Com cursos nas áreas de engenharia, saúde, educação, agrárias, humanas e exatas,e outras instituições públicas e privadas ajudam a manter os jovens próximos de casa.Além disso, o fortalecimento da educação superior em cidades como Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, São Borja, São Gabriel e Caçapava do Sul impulsiona a oferta de empregos qualificados,e atrai investimentos externos.Em, por exemplo, a presença da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), além de centros universitários privados como Anhanguera e Uninter, ajuda a manter o dinamismo de uma cidade com forte vocação para os serviços e o setor educacional.Já em, além da Furg, o município conta com polos da Uninter, Unopar e Uniasselvi. Com essa diversidade de instituições, a cidade sustenta um ecossistema de inovação vinculado ao porto, à saúde e à indústria.Mesmo em cidades menores, a. É o caso de, que abriga um campus da Unipampa com, e de, que concentraO impacto das universidades vai além do aspecto econômico. Ao promover pesquisa, extensão e cultura, essas instituições ajudam a construir a identidade regional, promovendo a valorização do território e da sua população. Em um cenário de desigualdades históricas na Metade Sul do RS, a interiorização do ensino superior tem sido uma possibilidade de reduzir a evasão populacional, gerar oportunidades e dinamizar as economias locais.