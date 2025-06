Prefeitura de Pelotas assina protocolo de intenções com UFPel e IFSul

Um protocolo de intenções para a implementação de um programa de internacionalização em Pelotas foi assinado, nesta segunda-feira (2) entre a prefeitura municipal, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Instituto Federal Sul-riograndense (IFSul). O ato ocorreu no Paço Municipal com a presença de Úrsula Rosa da Silva, reitora da UFPel, e Flávio Nunes e Carlos Correa - respectivamente, atual e futuro reitor do IFSul, além do prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT).

O protocolo prevê a criação de um Centro Internacional, em espaço físico próprio e com um comitê gestor tripartite (prefeitura, UFPel e IFSul), destinado a atividades e projetos vinculados ao Programa de Internacionalização. Na pauta, promoção de atividades acadêmicas, culturais, econômicas e sociais com interface internacional, envolvendo servidores e estudantes da UFPel e IFSul.

A ideia é desenvolver projetos estratégicos relacionados a temas como imigração, cidades-irmãs, cooperação internacional em ensino, pesquisa, extensão, inovação e sustentabilidade, organização de calendário cultural para celebrar diferentes povos e culturas representadas no município, ampliação de laços com a China, com vistas a consolidar a cooperação econômica, cultural e acadêmica, além de realização de eventos que estimulem a troca de conhecimentos e experiências entre as comunidades acadêmica, governamental, empresarial e sociedade civil. As informações são do site da prefeitura de Pelotas.

Caberá ao município, de acordo com os termos do protocolo assinado nesta manhã, o apoio institucional e administrativo para execução de agendas vinculadas ao Programa, como envolver secretarias, instituições locais e parceiros na realização de atividades, entre outras atribuições.