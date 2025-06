Jaguarão tem largada de marcha de resistência de cavalos crioulos no sábado

A largada da marcha anual de resistência de cavalos crioulos acontecerá no próximo sábado (14) em Jaguarão, na fronteira entre Brasil e Uruguai, e segue por 15 dias, até 28 de junho. A prova, que chega à sua 23ª edição, testa a resistência, a rusticidade e o poder de recuperação dos equinos, e contou com 68 inscritos e 65 admitidos, que irão percorrer 750 km. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).



Na segunda-feira (09), começou o ferrageamento dos equinos, quando eles também foram pesados e, na sexta-feira (13), irão para o Sindicato Rural para que sejam entregues aos proprietários. A partir daí, os cavaleiros comandam a encilha dos seus animais, acomodam o cavalo, dão banho, tosam a cavalhada, organizam os arreios para que no sábado iniciem os 750 km, explica o diretor da subcomissão de marchas e marchitas da ABCCC, Luiz Mario Diaz.

No primeiro dia da marcha, serão feitos 15 km pela manhã e 15 km à tarde, pois nesse primeiro momento, são percorridas distâncias menores e um tempo maior, para condicionamento físico dos exemplares. Na segunda semana, explica Diaz, os animais aumentam as distâncias e diminuem o tempo de trajeto, explica o diretor. No dia da largada, também ocorrerá um desfile no centro de Jaguarão.

Segundo informações da assessoria de imprensa da ABCCC, o Sindicato Rural de Jaguarão está apto a receber os participantes: foram feitas melhorias nos acampamentos, no galpão de encilha e nos banheiros. Serão disponibilizados dois galpões de encilha: o pessoal de fora encilhará no galpão grande e o pessoal da comissão de Marcha encilhará no galpão das cocheiras. A chegada e a saída da Marcha serão realizadas no Sindicato Rural de Jaguarão.

preparação dos exemplares iniciou no dia 14 de maio , com o período de concentração, realizado por 30 dias, na Estância Santo Ignácio, de Vinicius Rosa, em Jaguarão. No local, os animais ficaram à base de água e pasto para equilibrar as suas.

Como nas edições anteriores, a marcha homenageará uma figura de relevância pelos seus feitos em prol da raça Crioula. Neste ano, João Alberto Dutra Silveira é quem será reconhecido. Médico-veterinário e produtor rural de Jaguarão, Silveira passou pela Diretoria de Provas, Marchas e também pela presidência do Conselho Deliberativo Técnico (CDT) - além de outras pastas que integram o corpo administrativo da ABCCC.