Marcha de resistência de cavalos crioulos percorrerá 750 km em Jaguarão

O município de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, receberá a partir desta quinta-feira (15), 68 cavalos da raça crioula, que receberão os preparativos para participar da 23ª edição da Marcha Anual de Resistência, prova que testa a rusticidade, a resistência e o poder de recuperação dos equinos, introduzidos no Rio Grande do Sul no século XVII.