Empreendimento eólico renova esperança de desenvolvimento em São José do Norte

A combinação de ventos constantes, extensão territorial e acesso logístico coloca São José do Norte, na região Sul do RS, no radar de investidores em energias renováveis. A principal aposta atual do município é a instalação de um parque eólico da empresa ítalo-brasileira Ventos do Atlântico. A expectativa da administração municipal é de que o projeto gere empregos, arrecadação e, principalmente, consolide a vocação nortense para fontes limpas de energia.

O projeto, de acordo com informações da prefeitura, prevê a instalação de aproximadamente 150 torres eólicas entre as localidades do Tesoureiro e Capão do Meio, sendo a grande maioria instalada em áreas cobertas por florestas de pinus, espécie vegetal considerada invasora.

O empreendimento eólico já obteve a Licença Prévia (LP) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e, após articulações recentes entre a prefeitura e o órgão ambiental no início do ano, teve prorrogado o prazo para a apresentação dos estudos necessários à obtenção da Licença de Instalação (LI). A decisão é vista como estratégica pelo prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães (União).



"A gente tem uma expectativa muito grande com a implantação do parque, porque nos sentimos seguros pela natureza do empreendimento. Além disso, um projeto desse porte representa arrecadação de impostos que retornam em benefícios para a nossa comunidade", afirma o chefe do Executivo.

O projeto prevê, além da geração de energia, a possibilidade de verticalização da cadeia produtiva no próprio município. Segundo o prefeito, há intenção de instalar uma unidade fabril para a produção das estruturas de sustentação das torres eólicas, o que reduziria a dependência de fornecimento externo. Apenas os aerogeradores e componentes mais específicos viriam de outras regiões.



A expectativa local acompanha um cenário mais amplo: a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebeu pedido de outorga para geração de 402 megawatts em projetos eólicos no Rio Grande do Sul, incluindo São José do Norte. A movimentação reforça o protagonismo do Estado no setor de energias renováveis e sinaliza que o município pode ter papel relevante nesse avanço.

Nesse sentido, São José do Norte também é alvo de estudos para a instalação de projetos de energia solar. Em maio, Guimarães recebeu a visita de representantes da D’Sol Energia Renovável para tratar da instalação de uma usina de energia solar no município. A previsão é de que uma usina seja implantada nas proximidades do Beco da Chácara, a sete quilômetros da sede do município, a partir de um investimento estimado de R$ 20 milhões.

projeto de extração de titânio A geração de energia limpa não é a única frente de desenvolvimento prevista para São José do Norte. O município também será sede do Projeto Retiro, da Rio Grande Mineração (RGM), que recebeu a Licença de Instalação do Ibama em 20 de maio. Opoderá movimentar até R$ 1,7 bilhão em investimentos e gerar cerca de 350 empregos diretos, conforme a empresa.