Ibama encerra operação contra pesca ilegal com apreensão de 15 toneladas de tainha

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concluiu a primeira fase da Operação Mugil no Rio Grande do Sul, registrando a apreensão de 15 toneladas de tainha (Mugil liza) pescadas ilegalmente durante o período reprodutivo da espécie. A força-tarefa interinstitucional, realizada entre 15 e 30 de maio, resultou ainda em 28 autos de infração, somando R$ 3,19 milhões em multas ambientais, e na apreensão de 51 toneladas de pescado no total, além de cinco raias ameaçadas de extinção.

A ação mobilizou diversos órgãos — entre eles Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal, Brigada Militar Ambiental do RS e Polícia Militar Ambiental de SC — e utilizou navios-patrulha, lanchas, drones e sistemas de rastreamento para intensificar a fiscalização. Embarcações pesqueiras e empresas do setor foram vistoriadas em pontos estratégicos do litoral gaúcho, especialmente nos portos de Rio Grande e Passo de Torres, onde a saída de embarcações foi suspensa temporariamente para garantir a proteção da tainha em plena “corrida reprodutiva”.

Além das apreensões, quatro embarcações e um caminhão foram retidos, sete embarcações com irregularidades no rastreamento foram lacradas e dois atracadouros foram embargados por operar sem licença ambiental. A operação integra um esforço nacional realizado anualmente para evitar a sobrepesca de tainha, espécie cuja biomassa já sofreu redução de 70% nas últimas décadas.

A Operação Mugil é baseada em normas rígidas, que incluem cotas de captura por modalidade de pesca, limite mínimo de 35 cm por exemplar capturado, controle por sistema digital (SISTainha), e autorizações complementares especiais emitidas para o período reprodutivo. Com cinco fases ao longo dos meses de maio a julho, a iniciativa busca conciliar conservação ambiental com o ordenamento da atividade pesqueira nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Enquanto isso, o governo federal argumenta que o controle mais rígido da pesca é fundamental para evitar o colapso dos estoques da espécie, considerada sobreexplorada. Segundo o Ibama, a fiscalização continuará nos próximos meses, com novas fases da Operação Mugil previstas para junho e julho.