Defesa civil alerta para inundação de rios no Oeste, Campanha e Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta hidrológico, com risco de inundação em rios das regiões da metade Sul do estado, principalmente na fronteira Oeste, Campanha e zona Sul, devido às fortes chuvas que marcam a entrada de uma frente fria, anunciadas no início da semana.

De acordo com o informe, publicado na noite desta quarta-feira (7), pode haver a elevação de córregos, arroios e rios maiores, como os rios Quaraí, em Quaraí; Ibirapuitã, em Alegrete; Santa Maria, em Dom Pedrito e Rosário do Sul; Vacacaí, em São Gabriel; Jaguarão, em Jaguarão; Piratini, em Pedro Osório e Cerrito; Camaquã, em Cristal; e São Lourenço, em São Lourenço do Sul.

Em outras áreas, indicadas no mapa como de alerta e atenção, é indicado o risco de cheias em pequenos rios, córregos e arroios, com respostas rápidas dos mesmos, causando transtornos nas regiões próximas desses corpos hídricos, assim como a elevação e recarga dos rios maiores.

Além disso, o órgã aponta a possibilidade de alagamentos pontuais em regiões urbanizadas conforme a intensidades das chuvas (elevados volumes em pouco tempo), superando a capacidade de drenagem dos sistemas municipais, conforme informações no site da Defesa Civil.

Prefeituras tomam medidas de precaução

aulas da rede municipal foram suspensas em Hulha Negra Diversas prefeituras estão tomando medidas de cautela em relação às chuvas. Nesta quinta (8) e sexta-feira (9), as, na Campanha.

Em Rio Grande, o Poder Executivo informou que as equipes de áreas como infraestrutura e serviços urbanos vêm realizando o monitoramento do temporal desde a madrugada de quinta. Segundo a Sala de Situação da Defesa Civil do município, a previsão é de que o volume total de chuvas varie entre 70 e 10 milímetros até sábado (10). Na região do Canal Norte do Canalete, onde há a construção de uma nova casa de bombas, houve a locação de bombas móveis, para uso em situações de emergência.

Em Pelotas, a orientação é de manter atenção aos alertas de possíveis ocorrências de chuvas e vento fortes, descargas elétricas e queda de granizo. A prefeitura informou que mobilizou equipes para monitorar a situação e reforçará a atuação nas sete casas de bombas do município.

Segundo o site da prefeitura, "neste momento, devido aos baixos níveis dos mananciais, não há riscos de um evento extremo, semelhante à enchente do ano passado". Ainda assim, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) aponta a possibilidade de atingir, ou até superar, a marca de 150 milímetros de chuva.