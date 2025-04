Startup de Pelotas aposta em blockchain para rastreabilidade no agronegócio

O setor de agronegócio do Rio Grande de Sul vem gradualmente intensificando o uso de novas tecnologias e investindo em inovação para otimizar as atividades no campo. O emprego do blockchain é uma das áreas em que empresas e startups de tecnologia desenvolvem com finalidades específicas. Uma delas é o Instituto Sigales, de Pelotas, que trabalha com soluções voltadas para rastreabilidade e certificação digital, e desenvolveu ferramentas que utilizam esse sistema.

certificação Agro Branding surgiu a partir do programa Startup Lab soluções inovadoras para demandas do agronegócio. O Instituto Sigales foi uma das duas startups gaúchas selecionadas para criar projetos dentro da iniciativa. De acordo com o CEO do Instituto, Jefferson Sigales, a Agro Branding, baseada em blockchain, confere precisão aos dados de toda a cadeia produtiva.

O projeto foi testado em parceria com a Fazenda Paraíso, que atua tanto na produção de vinhos quanto na pecuária. Segundo Sigales, a tecnologia apresentou um grande potencial para auxiliar na rastreabilidade de produtos do campo à mesa, e está em estudos para a implantação.

A rastreabilidade de produtos agroalimentares é uma tendência global, mas, no Brasil, ainda há poucas iniciativas voltadas para esse segmento. A tecnologia blockchain tem sido apontada como uma das melhores soluções para garantir a autenticidade dos dados e evitar fraudes. "O blockchain permite um encadeamento seguro das informações, onde cada etapa do processo produtivo gera um novo código imutável. Isso dá alta confiabilidade e segurança para a certificação dos produtos", destaca Sigales.

O método pode ser aplicado para diversos produtos, como carne, grãos, azeites e vinhos, garantindo que cada item tenha um histórico detalhado, desde a origem até o consumidor final. A tecnologia também pode fortalecer a exportação, já que mercados internacionais exigem rastreabilidade rigorosa.

O agronegócio gaúcho vem demonstrando interesse crescente por soluções tecnológicas como essa. Programas de incentivo à inovação, como o Startup Lab, têm sido utilizados para impulsionar novas ideias e criar pontes entre o setor produtivo e o desenvolvimento tecnológico.