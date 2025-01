Startups do Pampa participam de programa para soluções ao agronegócio

Mais de 30 startups ligadas ao agronegócio participaram das rodadas do programa Startup Lab em 2024, iniciativa coordenada pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O programa tem como objetivo conectar empresas e startups para a criação de soluções inovadoras, promovendo o desenvolvimento regional na Fronteira Oeste e na Campanha Gaúcha.

Espaço Colaborativo e Comunitário de Inovação da Urcamp (Uall) agronegócio como eixo estratégico para o Pampa Gaúcho. As rodadas de negócios ocorreram no, em Bagé, e contaram com a participação de empresas de toda a região. Inspirado na Expointer, o segundo ciclo destacou opara o Pampa Gaúcho.

Alex Camargo, gestor de inovação e tecnologia do programa, destacou o formato intensivo do Startup Lab, que transforma problemas empresariais em desafios para startups. "No primeiro ciclo, tivemos mais de 30 startups inscritas, com três dias de rodadas de negócio e resultados expressivos. O segundo ciclo focou no agronegócio, e estamos na etapa de provas de conceito, em que as startups apresentam protótipos para avaliação das empresas", explicou Camargo.

Para 2025, o Startup Lab já definiu os próximos focos: agronegócio e turismo. "São áreas mapeadas pelo governo estadual como prioritárias, e pretendemos dar continuidade ao programa com ciclos ainda mais integrados e participativos", completou Camargo.

Cada ciclo do programa tem duração de seis meses e é dividido em etapas, desde a identificação de desafios até a rodada de negócios, em que startups apresentam soluções inovadoras em pitches de cinco minutos. O programa é uma oportunidade para ampliar e fortalecer o ecossistema de inovação e gerar impacto econômico e social na região, com o fomento a empresas de tecnologia.

O programa é desenvolvido pelo Uall da Urcamp, com o apoio do edital Fapergs, buscando promover inovação aberta, e está à procura de novos parceiros e investimentos para expandir sua estrutura.