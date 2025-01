UFPel desenvolve sistema de previsão hidrológica em tempo real

Dedicado a desenvolver um sistema de previsão hidrológica em tempo real, um projeto da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) foi contemplado com um aporte de R$ 1,5 milhão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) – Programa de pesquisa e desenvolvimento voltado a desastres climáticos, por meio de edital.

O sistema de prevenção hidrológica funcionará como uma ferramenta de alerta antecipado, o qual, uma vez testado e estruturado, poderá ser utilizado de forma operacional por órgãos e instituições vinculados ao governo do Estado de diferentes formas, como uma sala de situação ou para gabinetes locais, com o propósito de fortalecer o gerenciamento de crises, de acordo com o site da Ufpel.

Além disso, o projeto busca, através do sistema, agilizar a tomada de decisões de curto prazo e a comunicação efetiva dos riscos à população, que pode reduzir o impacto sobre a área afetada e ampliar o salvamento de vidas.

Segundo a instituição, a iniciativa, que reúne tecnologia avançada e envolvimento social, fortalece a capacidade de resposta e mitigação de impactos de eventos climáticos extremos, como as recentes inundações que afetaram o Rio Grande do Sul.

Com a aprovação no edital, o projeto se junta aos 82 outros selecionados, que receberam um investimento global de R$ 45 milhões, e têm por objetivo maior apoiar as iniciativas que forneçam evidências científicas para a elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para o enfrentamento de desastres climáticos, acentuados pelo forte avanço das mudanças climáticas.

Por se tratar de um projeto interdisciplinar, a equipe conta com pesquisadores e profissionais de diversas instituições acadêmicas e governamentais e diferentes áreas do conhecimento, como hidrologia, meteorologia, geotecnologias, modelagem matemática, oceanografia e gestão de recursos hídricos. Os projetos terão um prazo de execução de dois anos e são considerados fundamentais para gerar informações que permitam tomadas de decisão mais eficazes, promovendo a resiliência climática nas regiões vulneráveis.

Denominado “Sistema integrado de previsão hidrológica em tempo real e alerta antecipado como ferramenta na busca da resiliência climática: uma abordagem tecnológica e social para a região sul do Rio Grande do Sul”, o estudo é coordenado pelo professor Samuel Beskow, do curso de Engenharia Hídrica da Ufpel.